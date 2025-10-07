Órákig állt a Szent János Kórház informatikai rendszere, a hivatalos kommunikáció szerint kisebb fennakadás volt csak

Összeomlott a Szent János Kórház informatikai rendszere kedden délelőtt - írta a Telex. Az olvasóik beszámolói szerint emiatt a sürgősségin nem fogadtak mentőket, az orvosok nem tudtak konzíliumot adni, nem látták a betegek laboreredményeit és laborba sem tudták küldeni őket, illetve gyógyszert sem lehetett felírni.

A Telex szerint órákig állt a rendszer. A hivatalos kommunikáció szerint nem volt olyan nagy probléma: a kórház azt kommunikálta, hogy egy átmeneti informatikai hibáról volt szó, ami miatt apróbb fennakadások fordultak elő, de a járóbeteg-szakellátás zavartalan.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság szerint sem volt komolyabb fennakadás, csak az EESZT-re láttak rá nehezebben, és mentőt is tudtak fogadni.