A Momentum szerint a Fidesz által hergelt emberek rongálják a plakátjaikat

„Az ország több pontján járt már a Momentum plakátkiállítása, többször tapasztaltuk, hogy a Fidesz által felhergelt emberek rongálják a plakátjainkat. Most az Örs vezér terére kitett plakátjainkat döntötték fel” - olvasható a Momentum Facebook-posztjában.

A párt szerint az erőszak, a károkozás és a rongálás semmire sem megoldás.

„Mi a plakátjainkra az igazságot tettük, azt, hogy az állampárt 15 év alatt szétlopta ezt az országot. Elhisszük, hogy ez dühítő, de a plakátjaink semmiről sem tehetnek, senkinek sem ártanak” - írták.