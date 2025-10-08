El akartak lopni két sült a jászberényi állatkertből

Kedden napközben vették észre a jászberényi állatkert dolgozói, hogy az éjjel ismeretlenek levágták az ajtót rögzítő fém pántot a két dél-afrikai sül ketrecéről. Bár a karanténhelyt záró lakat a helyén maradt, az állatok eltűntek.

„Haladéktalanul megkezdődött a sülök a keresése, mind az állatkerten belül, mind a kerten kívül, de a keresés a sötétedésig nem vezetett eredményre. Mivel ezek az állatok a természetben is főleg éjszaka aktívak, ezért az Állatkert területén belül éjszaka is folytattuk a keresést hőkamerával, és szerencsére az egyik sül megkerült”

- írták. Biztosat nem tudni a másikról, de jó eséllyel az állatkert kerítése alatt kiszökhetett a Zagyva hullámterére. Az elveszett sül nyomkövető kutyával is próbálták keresni, de a délutáni nagy zápor után nem sikerült a szökevényt megtalálni. Az állatkert ezért a lakosság segítségét kéri, jelezzék, ha találkoznak a rágcsálóval.

A sülfélék éjszaka aktív, abszolút jámbor, az emberre és az állatokra teljesen veszélytelen rágcsáló állatok, melyek kizárólag növényi táplálékot fogyasztanak.

Azonban megfogni semmiképpen se próbálják meg, mert ha veszélyben érzik magukat tüskéiket széttárva nekitolatnak a fenyegetést jelentőnek és kellemetlen tüskeszúrásokkal védekeznek!

- figyelmeztetnek.