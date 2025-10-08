Hoppál Péter olyan AI-képet posztolt, ami részeges zaklatónak ábrázolja a főnökét, Orbán Viktort

Olyan, mesterséges intelligenciával készült képpárt posztolt szerdán reggel Hoppál Péter, amitől minden egészséges nézőjének automatikusan összeugrik a gyomra.

Három idősödő, a lerészegedés különböző fázisaiban járó férfi ivócimbora csenget éppen be egy nő szobájába valami hotelben. A bal oldalon álló, kezében poharat tartó férfi vigyorgósra itta magát, a középen álló bambára, így neki már a másik kettő vállára kell támaszkodnia, a jobb oldalon hesszelő - bár nála van a töményes üveg - aránylag még tartja magát. A képpár hangulata egyszerre ismerős, kellemetlen és fenyegető. Klasszikus részeg éjszakai zaklatás ez a javából, még szerencse, hogy a nő a bezárt hotelszobában van, így a három seggfej minden bizonnyal le fog kopni nemsokára és békén hagyja a szőke hajú asszonyt. De a hangulat attól még egyszerre alpári, pitiáner és fenyegető.

Az egészben az a bizarr, hogy a három részeg zaklató Orbán Viktor, Robert Fico szlovák és Andrej Babis leendő cseh miniszterelnök, a megtámadott nő pedig Ursula von der Leyen és mindezt az egyik alkoholista pinabubus embere, Hoppál Péter posztolta ki.

Na de miért?

A legkellemetlenebb az, hogy erre összesen háromféle magyarázat kínálkozik

Hoppál Péter érti, hogy mit posztolt ki és tetszik neki, hogy a spanok végre ráncba szedik az öreglányt. Hoppál Péter érti, hogy mit posztolt ki és mivel ezzel undorító színben tünteti fel az AI-Orbánt, szándéka szerint keményen beszól a főnökének. Hoppál Péter nem érti, hogy mit posztolt ki.

Na, a harmadik opció igazából nem opció, hacsak Hoppál nem gyengeelméjű, márpedig ha az lenne, a bal oldalon támolygó férfi nem bízta volna meg előbb államtitkári pozíciókkal, majd a magyar-török tudományos és innovációs évet koordináló kormánybiztosi címmel.