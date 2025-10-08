Nemcsak a Balaton, de a Velencei-tó medrében is száraz lábbal sétálhatunk

Kedd hajnalban 67 centit mutatott a vízmérce Agárdnál, ez az érték tavaly ezen a napon 112 centiméter volt – írja az Időkép. Az oldal szerint a Balatonhoz hasonlóan a Velencei-tó medrében is száraz lábbal lehet sétálni, itt is a nyári aszály és hőség, valamint az intenzív párolgás tehető felelőssé azért, hogy ilyen sok víz elpárolgott a tóból.

Igaz, volt már ennél alacsonyabb is a vízszint: 2022. szeptember 23-án 53 centit mértek Agárdnál. Tavaly ilyenkorhoz képest azonban most 45 centiméterrel alacsonyabb a vízállás. Akkor 112 centit mutatott a vízmérce, most pedig 67 centit.

Gárdony - Surf camping 2 – kamerakép Fotó: Időkép

Az Időkép szerint ha figyelembe vesszük, hogy a tó átlagos vízfelülete kb. 26 négyzetkilométer, akkor a párolgás okozta veszteség 11,7 millió köbméter vizet jelent. Ehhez hozzáteszik, hogy a Balatonhoz hasonlóan sajnos a Velencei-tóhoz sem lesz kegyes az időjárás, belátható időn belül ugyanis nem várható jelentős mennyiségű csapadék a tó vízgyűjtőjében.