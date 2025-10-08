Tankolás miatt bukott le 14 kiló fűvel a beszívott osztrák

Balfék osztrákot fogtak a kapuvári rendőrök hétfő este, számolt be a police.hu. Egy benzinkútról kérték a járőrök segítségét, mert egy osztrák autó nem tudta kifizetni a tankolását. Az igazoltatásnál a rendőrök kiszúrták, hogy a 37 éves férfi

„járása bizonytalan, italszagot áraszt magából, ezért alkoholszondát alkalmaztak, amely pozitív eredményt mutatott.”

Kiderült még az is, hogy jogosítványa sincs, de az igazi meglepetés még hátra volt: az autó átvizsgálásakor

a csomagtartóban 4 darab 150 literes szemeteszsákot találtak, teletömve zöld színű növényi anyaggal. Az előzetes szakértői vélemény kimondta, hogy az összesen 13,69 kilogramm lefoglalt növény kábítószernek minősül.

A férfin előállítását után drogtesztet végeztek, amely THC fogyasztását mutatta ki. Az osztrák férfit a nyomozók őrizetbe vették, kábítószer birtoklása bűntett, ittas járművezetés vétség, valamint járművezetés bódult állapotban vétség miatt kihallgatták és kezdeményezték letartóztatását.

