Elbuktak a bizalmatlansági indítványok Ursula von der Leyennel szemben

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke túlélte a két ellene indított bizalmatlansági indítványt az Európai Parlamentben, írja a Politico.

Az egyik indítványt a szélsőjobb nyújtotta be, a másikat a szélsőbal, azonban mindkettőben azok voltak többségben, akik támogatták a Bizottság elnökét.

Fotó: SEBASTIEN BOZON/AFP

A szélsőjobboldali indítvány esetében:

179-en szavaztak mellette,

378-an ellene,

37-en tartózkodtak.

A szélsőbaloldali indítvány esetében:

133 szavazatot adtak le mellette,

383-at ellene,

78-an tartózkodtak.

Az Európai Bizottság elnöke ellen júliusban is nyújtottak be bizalmatlansági indítványt, akkor a 720 fős Európai Parlamentben csak 175-en szavaztak igennel az Európai Bizottság elnökének megbuktatására.