A csádi misszió nem szerepel a Honvédelmi Minisztérium jövőbeli feladatai között

A Honvédelmi Minisztérium (HM) legfrissebb beszámolójában nem említik a csádi missziót, mint jövőbeni feladatot. Az mfor.hu cikke szerint tavaly még szerepelt a misszió a Hungary Helps ügynökség 2023-as éves beszámolójában.

A hír az előzmények után nem meglepő. Mahatma Idriss Déby csádi elnök ugyanis júniusban mégsem engedélyezte a magyar tervet, ami alapján 200 magyar katona ment volna az afrikai országba.

Eredetileg Déby kereste meg a magyar kormányt a javaslattal, hogy erősítse a csádi hadsereget, és támogassa a terrorizmus elleni küzdelmet. A terv Orbán Viktornak is tetszett, a miniszterelnök abban bízott, hogy a misszió megállíthatja az Európába tartó illegális migrációt.

Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Mahamat Idriss Déby Itno csádi elnököt 2024. szeptember 9-én Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

A csádi vezetés azonban felfüggesztette a tárgyalásokat, ezzel pedig megakadályozta, hogy a magyar parlament ratifikálja a haderők státuszáról szóló megállapodást, ami jogi keretet biztosítana a Csádba telepített katonák tevékenységéhez.