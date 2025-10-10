Az izraeli kormány ratifikálta Trump tűzszüneti tervét

Az izraeli kormány péntek reggel ratifikálta a gázai tűzszünetről és az izraeli túszok szabadon engedéséről szóló amerikai tervet. A hír hatására az izraeli kórházak elkezdtek felkészülni a túszok fogadására, több ezer izraeli pedig Tel Aviv utcáin ünnepelt.

A tűzszünet hatályba lépésének pontos időpontjával kapcsolatban azonban még mindig bizonytalanság van. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala azt közölte, hogy a tűzszünet a terv izraeli ratifikálásával azonnal életbe lép. Az izraeli kormány egyik szóvivője viszont azt mondta, hogy a kormányülést követő 24 órán belül lép életbe a tűzszünet. A Gázában fogva tartott izraeli túszokat pedig 72 órán belül engedik majd szabadon.

Benjamin Netanjahu Fotó: DEBBIE HILL/AFP

A gázai egyezséget bejelentő Donald Trump csütörtökön azt mondta, hogy a Hamász által fogva tartott túszokat hétfőn vagy kedden engedhetik szabadon. Csütörtök este az is kiderült, hogy az Egyesült Államok körülbelül 200 katonát küld Izraelbe a tűzszünet felügyeletére. Az amerikai elnök szerint a megállapodás „véget vetett” a gázai háborúnak, a dokumentum aláírására pedig ő is megpróbál Egyiptomba utazni.

Az izraeli kormány bejelentette, hogy a megállapodásnak megfelelően visszavonja katonáit a Gázai övezetben meghatározott vonalig. A visszavonulás után az övezet 53 százaléka marad izraeli ellenőrzés alatt. Az izraeliek emellett körülbelül 2000 palesztin foglyot engednek szabadon. Az izraeli kormány szóvivője viszont azt mondta, hogy a Gázában és Ciszjordániában is népszerű, potenciális politikai vezetőként számon tartott Marwan Barghoutit nem engedik el.

A Trump által bemutatott gázai megállapodásról és várható hatásairól ebben a cikkben írtunk bővebben. (via The Guardian)