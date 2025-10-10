Balásy Gyula cégei 75 milliárdos keretmegállapodást kötöttek Rogán hivatalával

Balásy Gyula két cége, a New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és a LOUNGE DESIGN Szolgáltató Kft. nyerte el a Rogán Antal alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH) kommunikációs feladatokra kiírt tenderét. A 75 milliárd forintos keretmegállapodás 12 hónapra szól, de kétszer meghosszabbítható.

Az Átlátszó cikke szerint az eredmény már szeptemberben ismert volt, a megbízási díj mértékét azonban csak most hozták nyilvánosságra. Balásy cégei gyakorlatilag már a tender kiírásakor nyertek, ugyanis csak olyan cég pályázhatott, amelyik rendelkezett kormányzati kommunikációs tapasztalattal, és részt vett a magyarországi lakosság egészét érintő társadalmi témákhoz kapcsolódó stratégiaalkotásban, rendezvényszervezésben és médiaügynökségi feladatokban. Ezeknek a feltételeknek pedig szinte csak Balásyék felelnek meg.

A tenderen végül három cég indult el. A Rókusfalvy Pál borászati kormánybiztos érdekeltségi körébe tartozó Roxer Kommunikációs Ügynökség azonban Balásyéknál drágább ajánlatot adott, a „Rogán Antal szomszédjának cégeként” emlegetett Network 360 Reklámügynökséget pedig kizárták aránytalanul alacsony árajánlat miatt.

A 75 milliárdos keretmegállapodás alapján Balásy cégei folyamatosan, egyedi lehívások formájában kapják majd a megbízásokat.

Balásy Gyula Fotó: Németh Dániel/444

Balásy Gyula a Fidesz-kormány kedvenc reklámszakembere, 2018 óta lényegében monopóliumot kapott az állami hirdetési, majd a rendezvénypiacon is. Rogán Antal minisztériuma vele készíttette el a kormány aktuális lejáratókampányainak vizuális anyagait. A 100 leggazdagabb magyart listázó kiadvány a 34. legvagyonosabb magyarnak tartja Balásyt, akinek vagyonát 79 milliárdosra becsülik.

Balásy cégei júniusban nettó 948 millió forintos keretszerződést kötöttek a MÁV-val, szeptemberben pedig nettó 605 millió forintra szerződtek a Szuverenitásvédelmi Hivatallal.