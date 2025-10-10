Dróntámadásban akarták megölni a belga miniszterelnököt

Egy 18, egy 24 és egy 25 éves férfit tartóztattak le pénteken Antwerpenban, akiket azzal gyanúsítják, hogy ők akartak merényletet elkövetni Bart De Wever belga miniszterelnök ellen. A meghiúsított támadás iszlamista hátterű.

„Bizonyos elemek arra utalnak, hogy a szándék egy dzsihadista ihletésű terrortámadás végrehajtása volt politikai vezetők ellen”

– mondta Ann Fransen, belga szövetségi ügyész.

Bart De Wever belga miniszterelnök Fotó: DIRK WAEM/Belga via AFP

A nyomozás hivatalosan „terrorista gyilkossági kísérlet és terrorszervezet tevékenységében való részvétel” ügyében zajlik. A nyomozók a gyanúsítottak lakóhelyén acéllövedékeket és egy 3D nyomtatót találtak, amit a támadáshoz szükséges alkatrészek gyártásához használhattak a gyanúsítottak. A szövetségi ügyészség szerint a terv arra irányult, hogy róbbanótöltetet szállító drónnal hajtsanak végre merényletet a belga miniszterelnök és más politikusok ellen.

(via Brussels Times)