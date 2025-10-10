Trump szerint „talán ki kellene dobni” a spanyolokat a NATO-ból

Donald Trump felvetette, hogy Spanyolországot ki kellene dobni a NATO-ból, amiért nem vállalja, hogy a GDP-je 5 százalékát védelmi kiadásokra költse.

Az amerikai elnök az Alexander Stubb finn elnökkel közös sajtótájékoztatóján beszélt a spanyolokról. Azt mondta, Spanyolország az „egyetlen lemaradó” a NATO 32 tagállama közül. Szerinte az országnak „nincs mentsége” arra, hogy miért nem emelte a védelmi kiadásait. „Őszintén szólva, talán ki kellene őket dobni a NATO-ból”.

A NATO-tagállamok vezetői a júniusi hágai csúcstalálkozójukon egyeztek meg abban, hogy GDP-jük 5 százalékára emelik a védelmi kiadásaikat. A tagállamok vállalták, hogy 3,5 százalékot katonai kiadásokra fordítanak, 1,5 százalékot pedig olyan védelmi vonatkozású kiadásokra, mint például az infrastruktúra-fejlesztés.

Spanyolország volt az egyedüli tagállam, ami nem vállalta az emelést. Pedro Sánchez miniszterelnök azt mondta, csak annyit vállalnak, hogy a jelenlegi 2 százalék helyett GDP-jük 2,1 százalékát költik védelemre. Döntését azzal indokolta, hogy Spanyolország más problémákkal küzd, mint az Oroszországhoz közeli NATO-tagállamok. (via Euractiv)