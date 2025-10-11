Katar légibázist épít az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok és Katar véglegesítette azt a megállapodást, amelynek értelmében Katar légiereje számára bázist építhet Idaho államban – jelentette be Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter.

A Mountain Home Airbase területén létrejövő katonai központ katari F–15-ös repülőgépeket és pilótákat fogad majd, célja pedig a közös kiképzés, a harcképesség és az interoperabilitás erősítése lesz. Azt egyelőre nem jelentették be, hány F–15-ös települ majd az új bázisra, és azt sem, mikor kezdheti meg a működését a létesítmény.

Fotó: SAUL LOEB/AFP

Hegseth arról beszélt, hogy a légibázis megépítése újabb példája a katari-amerikai partnerségnek. Katar fontos szerepet játszott az amerikai közvetítéssel zajló gázai tűzszüneti és túszszabadítási tárgyalásokban is.

Néhány héttel korábban Donald Trump aláírta azt az elnöki rendeletet, amelynek értelmében az Egyesült Államok minden eszközt – beleértve a hadsereget is – bevet Katar védelmében, ha az országot támadás éri. Ez példátlan biztonsági megállapodást jelent Washington és Doha között, és több elemében a NATO-kötelezettségvállalásokhoz hasonlít. A döntés közvetlen előzménye volt, hogy szeptember 9-én izraeli légicsapások érték Katart, amikor az izraeliek a Hamász Katarban tartózkodó vezetőit likvidálták.

Katar az Egyesült Államok legfontosabb katonai partnere a Közel-Keleten, területén található az al-Udeid légibázis, az amerikai hadsereg regionális légiműveleteinek főhadiszállása. (BBC)