A „félmilliárdos trágyadomb” ügyében letöltendő börtönre büntethetik a százmilliókat elsíboló vádlottakat

Hadházy Ákos még négy évvel ezelőtt számolt be arról, hogy a Soltvadkerttől mintegy tíz kilométerre lévő Bócsa melletti pusztában, egy kis trágyadomb mellett több mint félmilliárd forintból „hipermodern, tudományos, géntechnológiás (?!) trágyagyártó üzemnek” kellett volna megépülnie. A 632,89 millió forintos beruházásból azonban nem lett semmi, maradt a trágyadomb és az uniós támogatást hirdető tábla a metagenomikai alapon optimalizált blabláról.

A független képviselő most a Kecsup szeptember végi cikke nyomán arról számolt be, hogy „meglepő módon az ügy szép lassan, 3 év alatt eljutott a vádemelésig”. A vádhatóság letöltendő börtönt és vagyonelkobzást kért a gyanúsítottakra. A politikus azt írja, hogy „az ügyészség szerint is az történt, ami a trágyadomb láttán sejthető volt: fiktív számlákkal papírozták le a fél milliárdot”.

Hadházy azt is írja, hogy a helyiek szerint az elkövetőknek jó politikai kapcsolatai voltak, többen arról beszéltek neki, hogy a helyi fideszes képviselő áll a dolog mögött. Szerinte „ez életszerű is: ekkora támogatást nemigen lehetett kapni fideszes hátszél nélkül”. Az ügy pikantériája, hogy kiderült: az érintettek ellen „már a támogatás megítélésekor büntetőeljárás folyt egy másik, 6 milliárdos (!), mezőgazdasági támogatásokat érintő költségvetési csalás ügyében”.

A támogatott cég, a Kologarn Kft. egy 2010-ben alakult vállalkozás, amelyet 2019-ben végelszámolni akartak a tulajdonosai, és amely ellen tavaly tavasszal kényszertörlési eljárás indult, és idén áprilisban megszűntnek nyilvánították. A társaság soltvadkerti és kiskőrösi magánszemélyek tulajdonában állt, a cégnyilvántartás adatai szerint a többségi tulajdonosa 2014-től egy Kecskeméti Tamás nevű férfi volt, a két ügyvezetője pedig 2014-től egy Barna Krisztián nevű, bócsai tanyai címre bejelentett férfi és egy Gulyás Krisztián nevű soltvadkerti lakos.

A politikus szerint az, hogy az ügyből vádemelés lett, arra utal, hogy az illetők „mégsem voltak eléggé bekötve a Fideszhez, vagy csak a kecskeméti ügyészség tökösebb a többinél”. De azt is lehetségesnek tartja, hogy csak a botrány hatására indult nyomozás, a feljelentést ugyanis a Pénzügyminisztérium tette, miután Hadházy bemutatta a trágyadombot. „2021-ben még nem volt biztos, hogy leállnak az EU-s pénzek és könnyen lehet, hogy egy nem túl magasra vezető ügy végigvitelével is imponálni akartak Brüsszelnek” – írja, hozzátéve: az lehet, hogy „miként a Rogán-Völner-Schadl ügyben is kimentették a nagyhalakat, itt is ez történt”. Ehhez hozzáteszi: az ellopott pénzből semmi nem lett meg, bár az ügyészség vagyonelkobzásokat kezdeményezett.