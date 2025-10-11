Meghalt Diane Keaton

Az Oscar-díjas színésznő 79 éves volt. A halála hírét a család szóvivője közölte a People magazinnal. Részleteket nem hoztak nyilvánosságra a halál körülményeiről, szerettei a magánélet tiszteletben tartását kérték mindenkitől.

Diane Keaton

A Diane Hall néven 1946-ban Los Angelesben született Diane Keaton filmszínészi karrierje 1970-ben kezdődött, miután befutott a Broadway-en. Abban az évtizedben érte el a legnagyobb sikerét is: 1977-ben megkapta a legjobb színésznőnek járó Oscar-díjat az Annie Hallért. Ugyanezért a filmért Golden Globe- és BAFTA-díjat is kapott.

A hetvenes években több más jelentős Woody Allen-filmben is szerepelt (például: Játszd újra, Sam, Szerelem és Halál, Manhattan, Hétalvó). Emlékezetes filmjei között szerepelnek a Keresztapa-filmek. Egészen az elmúlt évig forgatott, két filmje is elkészült tavaly.

A nyolcvanas évektől rendezőként és producerként is dolgozott, utolsó ilyen filmje a 2023-as Talán igent mondok (Maybe I Do), amelyben mások mellett Richard Gere, Susan Sarandon és Emma Roberts is játszott. Szerepelt számos tévéfilmben és televíziós sorozatban is, utoljára a 2016-ban az HBO-n bemutatott Az ifjú pápában.

A megnyert Oscar mellett további háromszor jelölték a díjra a legjobb színésznő kategóriában, utoljára 2003-ban a Minden végzet nehéz (Something's Gotta Give) főszerepéért, amiben Jack Nicholson volt a partnere.

Sosem házasodott, gyereket sem szült, de két gyereket örökbe fogadott: Dexter (1996) és Duke Keatont (2000). Erről egy 2008-as interjúban azt mondta: „Az anyaság nem egy olyan késztetés volt, aminek ne tudtam volna ellenállni, inkább egy olyan gondolat volt, amin már nagyon régóta gondolkodtam. Így hát belevágtam” – idézte fel most a People.