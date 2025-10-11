Megkéselték a börtönben a Lostprophets kegyetlen pedofil énekesét

Megkéselték a börtönben Ian Watkins, a Lostprophets egykori énekesét, aki belehalt sérüléseibe. Watkins 29 éves börtönbüntetését töltötte a HMP Wakefield börtönben gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt. A pedofilt állítólag lesben támadták meg és halálosan megsebesítették egy késsel. Watkinst a helyszínen halottnak nyilvánították, és nyomozás indult a gyilkosság miatt. A támadás után a börtönt azonnal lezárták.

A Lostprophets 2011-ben a Szigeten, 12-ben a Volt fesztiválon lépett fel. Abban az évben aztán a frontembert, Ian Watkinst pedofíliával vádolták meg és letartóztatták. A részletes vádiratban csecsemő- és állatszex is szerepelt. A Lostprophets többi tagja azt állította, ők semmire sem gyanakodtak, aztán egy évvel később októberben hivatalosan is feloszlatták az együttest, aminek a neve teljesen eladhatatlanná vált.

Ian Watkins a színpadon

Az akkori tárgyalás során az nem derült ki, hogy Watkins már celebsége előtt is követett-e el pedofil bűncselekményeket, az viszont igen, hogy sztárként hogy csinálta. Alapvetően úgy, hogy mindenféle aljasságokra rávette a magukat a lába elé vető fiatal, nőnemű rajongókat. És hogy rendszeres crack-, meth- és heroinhasználatától csak rosszabb ember lett. Egy 16 éves amerikai lány például tudatta vele, hogy még szűz, aztán iskoláslány-egyenruhában meglátogatta Watkinst a hotelszobájában. Az énekes pedig le is filmezte a közös jelenetet.

A Watkins elleni vádat nagyban megkönnyítették ezek a videón és képeken rögzített bűncselekmények, amikből egy rakást találtak a számítógépén. Watkins sokáig tagadta a vád legszörnyűbb vádat, a csecsemők sérelmére elkövetett szexuális jellegű bántalmazást, ám amikor a tárgyalás során az ügyész már ott tartott, hogy bemutatja az erről készült felvételeket az esküdtszéknek, az énekes inkább vallott.

Ian Watkins rendőrségi fotója.

A csecsemők két olyan Lostprophets-rajongó nő gyerekei voltak, akik még tinédzserként ismerkedtek meg Watkinsszal, és egészen a befolyása alá kerültek. A nők nevét nem hozták nyilvánosságra, ám mindkettejük védője azt állítja, hogy gyenge, befolyásolható személyiségek voltak, és Watkins könnyedén ujja köré csavarta a két elvakult Lostprohets-rajongót. Olyanokat mondott egyiküknek, hogy

ha te enyém vagy, enyém a gyereked is.

Az egyik nőt arra is rá tudta venni, hogy a saját gyerekével erőszakoskodjon, miközben az énekes Skype segítségével követte az eseményeket. Watkins tetteit abból a cikkből idéztük, amit Bede Márton akkor írt, amikor 2013-ban elítélték az énekest.