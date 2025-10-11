Terrortámadással fenyegetőző levelet találtak a Notre-Dame-ban

Pénteken egy levelet találtak a Notre-Dame székesegyházban Párizsban, amelyben egy hétvégi terrortámadásról írt egy ismeretlen. A Le Figaro értesülései szerint a névtelen levelet pénteken, körülbelül 17 óra körül találták meg a templomban. Benne az állt, hogy október 10-én vagy 11-én vérfürdő lesz ott.

A Notre-Dame főhajója. Fotó: CHRISTOPHE PETIT TESSON/AFP

Már péntek este megkezdődtek a biztonsági vizsgálatok az épületben, amelyek amelyek arra jutottak, hogy üres fenyegetőzésről van szó. Szombat reggel további ellenőrzéseket végeztek. A párizsi rendőrség közlése szerint „a székesegyház biztonsági szolgálata és a rendőrség közrendért és forgalomért felelős egységeinek közös biztonsági átvizsgálása lehetővé tette, hogy minden kockázatot kizárjanak.”

A székesegyház így szombat reggel ismét megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt. A rendőrség hozzátette: „A prefektúra rendőri egységei, a Force Sentinelle katonáinak támogatásával, folyamatosan teljes erőbedobással dolgoznak a helyszín biztonságának garantálásán.”