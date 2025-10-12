400 ezren ünnepelték a békét és Trumpot Tel Avivban, hétfőn szabadon engedik a túszokat

400 ezren vettek részt a szombat esti tel avivi demonstráción Izraelben, ahol a gázai háborúnak a remények szerint véget vető békét ünnepelték - és ebből Donald Trumpnak is bőven kijutott.

Az eheti tárgyalások alapján a Hamász hétfő reggel elkezdi a még fogságban lévő túszok szabadon engedését, hétfő délután pedig Sarm-es-Seikben, a Vörös-tengeri üdülőhelyen jön a béke-csúcstalálkozó Trump és az egyiptomi elnök Szíszi vezetésével, és egy sor vezetővel az ENSZ-főtitkártól Macronon és Starmeren át Meloni olasz és Sánchez spanyol miniszterelnökig.

A hétfői egyiptomi útja előtt azonban Trump Izraelben kezd, ahol találkozik a túszok képviselőivel is, és beszédet mond a Kneszetben. Az amerikai elnök kapott az ünneplésből már a szombati óriásdemonstráción is. Tel Avivban a tömeg lelkesen tapsolta a nevét, amikor Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja dicsérte, Trumpnak tulajdonítva a gázai tűzszünetet és a túszok visszaadását - még egy Nobel-békedíjat követelő óriásmolinó is feltűnt, bár ezt az amerikai elnök idén már biztosan nem kapja meg.

Netanjahu izraeli miniszterelnök már kevésbé volt népszerű: amikor Witkoff neki is köszönetet próbált mondani, a tömeg zúgása és füttyögése miatt hosszi ideig nem tudta folytatni a beszédét.

A gyűlésen egyébként beszédet mondott Ivanka Trump és Jared Kushner is, Trump veje azt mondta, hogy Izrael példát mutatott, hogy a barbár tettekre milyen humánusan válaszolt. Gázaváros most így néz ki az izraeli hadsereg támadásai után: