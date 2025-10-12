Az ügyészség szerint nem volt műemlékrombolás a hatvanpusztai építkezésen, így visszadobták Hadházy Ákos panaszát

A bicskei ügyész szerint nem történt bűncselekmény a hatvanpusztai építkezésen, ezért elutasította Hadházy Ákos műemlékrombolás miatt tett feljelentését, erről az ellenzéki politikus a Facebookon számolt be.
A posztja szerint miután a bicskei rendőrség három nap alatt elutasította az eredeti feljelentést arra hivatkozva, hogy a hatósági adatok szerint a munkálatok a Fejér Vármegyei Kormányhivatal engedélyével zajlottak, ő megpanaszolta a nyomozást elutasító határozatot, Erre jött a bicskei járási ügyészség mostani döntése, melyben elutasítják a panaszt.
Hadházy azt írta, közben beadványt tett a Kormányhivatal felé, amelyben felhívta a figyelmüket „arra az apró tényre, hogy a két műemlék eltűnt.”
Az ellenzéki politikus szerint a feljelentést elutasító határozatból nem derül ki, hogy
és ezek milyen megállapítással zárultak, illetve az ügyben milyen iratok keletkeztek.
Hadházy szerint ezek olyan alapvető kérdések, amelyek megválaszolása és határozati indokolásba helyezése nélkül nem lehet a feljelentést bűncselekmény hiányában érdemben jogszerűen elutasítani.
Az eredeti feljelentést a politikus amiatt tette, hogy szerinte fotók bizonyítják, hogy több műemléki védettségű épület - így a délnyugati és északkeleti istállók - teljesen egészében megsemmisültek, a falszerkezet és alapozás tekintetében is.