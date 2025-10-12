Az ügyészség szerint nem volt műemlékrombolás a hatvanpusztai építkezésen, így visszadobták Hadházy Ákos panaszát

A bicskei ügyész szerint nem történt bűncselekmény a hatvanpusztai építkezésen, ezért elutasította Hadházy Ákos műemlékrombolás miatt tett feljelentését, erről az ellenzéki politikus a Facebookon számolt be.

A posztja szerint miután a bicskei rendőrség három nap alatt elutasította az eredeti feljelentést arra hivatkozva, hogy a hatósági adatok szerint a munkálatok a Fejér Vármegyei Kormányhivatal engedélyével zajlottak, ő megpanaszolta a nyomozást elutasító határozatot, Erre jött a bicskei járási ügyészség mostani döntése, melyben elutasítják a panaszt.

Hadházy azt írta, közben beadványt tett a Kormányhivatal felé, amelyben felhívta a figyelmüket „arra az apró tényre, hogy a két műemlék eltűnt.”

Az ellenzéki politikus szerint a feljelentést elutasító határozatból nem derül ki, hogy

az állítólagos engedély kinek szólt (magánszemélynek, jogi személynek),

melyik ingatlanra vagy ingatlanrészre vonatkozott,

pontosan milyen tartalmú volt,

az épületekkel kapcsolatos tevékenységek miként zajlottak az engedélyben foglaltaknak megfelelően

teljes vagy részleges bontást engedélyeztek-e,

átalakításra vagy helyreállításra vonatkozott-e

mely ingatlanok tekintetében történt,

az az érintett ingatlanok teljes vagy részbeni falszerkezetére és/vagy alapozására vonatkozott-e,

ha volt is felújítást, átalakítást, helyreállítást engedélyező határozat, az mire vonatkozott konkrétan a tartalmában,

a valóságban a helyszínen valóban olyan munkálatok folytak-e csak, amelyeket a határozat tartalmaz

határozatban nem engedélyezett bontás, épület megsemmisítés történt-e,

a hatóság részéről a használatbavételi eljárás során volt-e hatósági ellenőrzés és ezek milyen megállapítással zárultak, illetve az ügyben milyen iratok keletkeztek.

Hadházy szerint ezek olyan alapvető kérdések, amelyek megválaszolása és határozati indokolásba helyezése nélkül nem lehet a feljelentést bűncselekmény hiányában érdemben jogszerűen elutasítani.

Az eredeti feljelentést a politikus amiatt tette, hogy szerinte fotók bizonyítják, hogy több műemléki védettségű épület - így a délnyugati és északkeleti istállók - teljesen egészében megsemmisültek, a falszerkezet és alapozás tekintetében is.