Csepeli postaládák felrobbantásával fenyegetőzött egy férfi

Egy férfi szombat este azzal hívta fel a rendőrséget, hogy egy csepeli címen több postaládába is bombát helyezett el. A rendőrök azonban a helyszínen semmilyen robbanószerkezetet nem találtak, a bejelentés valótlan volt. A telefonálót hamar azonosították, és a kerületi rendőrök alig fél órán belül, 21:10 perckor elfogták XXI. kerületi lakcímén.

A 44 éves M. Lászlót előállították és gyanúsítottként hallgatták ki közveszéllyel fenyegetés bűntett megalapozott gyanúja miatt, majd őrizetbe vették. (police.hu)