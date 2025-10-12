Őrizetbe vettek egy bajor férfit, mert agyontaposott egy galambot

A bajorországi Kulmbachban a rendőrség őrizetbe vett egy 58 éves férfit, aki agyontaposott egy galambot, miután a madár felkapta egy egyik leejtett sültkrumpliját. A férfi előbb galamb a farkára lépett, majd agyontaposta a madarat. A járókelők azonnal értesítették a rendőrséget, és visszatartották az elkövetőt, amíg a járőrök kiérkeztek. A férfi ellen állatkínzás miatt indult eljárás, mivel a német állatvédelmi törvény kimondja: „Senki sem okozhat egy állatnak indokolatlanul fájdalmat, szenvedést vagy kárt.” Az ügyészség döntése alapján a férfit pénzbüntetés is sújthatja, súlyosabb esetben pedig akár három évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható.

Fotó: CHRISTIAN LADEMANN/dpa Picture-Alliance via AFP

Hasonló eset történt 2021-ben Heidelbergben is, amikor egy férfi a belvárosban kitépte egy galamb fejét. A szemtanúk akkor is rendőrt hívtak, a férfit elfogták. Az elkövető azzal védekezett, hogy a madár az ebédjéből próbált enni, de tanúk szerint szándékosan odacsalta a galambot. A Rhein-Neckar járásból származó, 49 éves férfit végül 90 napi pénzbüntetésre, napi 15 euró megfizetésére ítélték.

Berlinben 2023-ban egy férfi galambok megölése miatt állt bíróság elé.

A férfi élve kpoasztotta meg, majd lefejezte és megette a madarakat.

A állatvédők és helyiek panaszai aután a hatóságok végül eljárást indítottak ellene.

A Kalábriából származó, 40 éves férfit 300 eurós pénzbírságra ítélték. (Welt)