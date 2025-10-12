Rendvédelmi vezetőnek adta ki magát, hogy 17 milliót csaljon ki a lánya kiszabadításáért fizető családtól

Közel 20 millió forintot csalt ki egy családtól egy férfi Budapesten, aki rendvédelmi szervnél dolgozó, vezető beosztású személynek adta ki magát. A police.hu híre szerint a férfi augusztusban ismerkedett meg egy nővel, akinak azt mondta, rendvédelmi vezető.

„Rövid időn belül az asszony bizalmába férkőzött, aki megosztotta vele barátnője problémáját: annak lányát külföldön, munkavégzés közben a helyi hatóságok letartóztatták, és a család mindent megtett volna azért, hogy kiszabadítsák” - írja a rendőrségi közlemény.

A férfi ezután felajánlotta, hogy befolyásos kapcsolataival 28 millió forintért elintéz egy fogolycserét, amellyel a lányt hazahozhatják. Több részletben végül összesen 17 és fél millió forintot adtak át neki, de egy idő után gyanússá vált a sértetteknek, hogy az ügy nem halad, miközben a hitegető újabb és újabb összegeket kért, és kitérő válaszokat adott.

Végül október 7-én tettek erről bejelentést, a nyomozók pedig másnap elfogták a B. Gábor nevű 53 éves férfit. A gyanúsított beismerő vallomást tett, elmondása szerint azonban a pénz nagy részét már elköltötte - a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.