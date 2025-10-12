Újra megválaszthatják a világ legöregebb államfőjét, száz éves koráig uralkodna Paul Biya

A 43 éve hatalmon lévő kameruni elnök nemcsak hogy elindul nyolcadszor is a vasárnapi elnökválasztáson, de ő számít egyértelmű esélyesnek is: bár Paul Biyának 11 kihívója is van (köztük egy nő), az elmúlt bő négy évtizedben olyan szigorú rendszert alakított ki, amiben a biztonsági erők támogatásával, választási manipulációkkal és a bíróságok leuralásával nem igazán marad tér kihívóinak.

Biyát először 1982-ben választották meg, miután elődje egészségügyi okokból lemondott. Az efféle gondolat tőle távol áll, a helyi sajtónak pedig megtiltották, hogy az elnök egészségi álapotáról írjon. Bár időről-időre pletykálnak arról, hogy leromlott az állapota, és minden évben hónapokat tölt külföldi magánutakon és gyógykezeléseken (leginkább Genfbe szeret járni az ötcsillagos Intercontinentalba), úgy döntött, hogy a nyolcadik ciklusának is nekifut, noha már idáig is ő volt a világ legidősebb államfője.

Kamerun afrikai mércével is korruptnak számít: bár részben az emelkedő kakaóárak (ebben ötödikek a világon) és az olajbevételek révén lenne gazdasági alapja a növekedésnek, ebből a társadalom zöme nem igazán részesül, a covid óta különösen nagy az élelmiszerdrágulás. Közben többféle újabb válság is sújta az országot: a hivatalosan francia-angol kétnyelvű Kamerun angolul beszélő régióiban folyamatosak a harcok a szeparatistákkal, északon pedig a Boko Haram iszlamista terrorszervezet jelent Nigéria után itt is egyre nagyobb fenyegetést.

A válságokon Biya a neki alárendelt speciális biztonsági erőkön, az általa kinevezett bírókon túl az országon belül elsősorban az őt támogató déli népcsoportokra, külpolitikailag pedig változó nagyhatalmakra támaszkodik: a hagyományos francia orientáció után egyre erősebb az orosz befolyás és támogatás is.

A kameruni elnök és a first lady az állami parádé díszpáholyában. Fotó: -/AFP

Velük a háttérben Biyát úgy is újra megválasztják valószínűleg, hogy az elmúlt hónapokban egymillióan menekültek el az ország válságrégióiból az éhezés és a fegyveres összecsapások miatt. Ha győz (választási eredmények csak két hét múlva várhatók), a kameruni elnök még hét évig, közel száz éves koráig urakodhat.