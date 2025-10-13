Belső összecsapások törtek ki Gázában a Hamász és egy családi klán tagjai között

Legalább 27 ember halt meg összecsapásokban, amelyek a Hamász biztonsági erői és a Dughmush család fegyveres tagjai között törtek ki Gáza városában. Ez az egyik legerőszakosabb belső konfliktus a nagyobb izraeli hadműveletek befejezése óta az övezetben. Szemtanúk szerint maszkos Hamász fegyveresek tűzpárbajt vívtak a klán harcosaival a városegyik kórháza közelében.

A Hamászhoz hű fegyveres a Nuseirat menekülttábor közelében. Fotó: EYAD BABA/AFP

A Hamász irányítása alatt álló belügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője a BBC-nek elmondta, hogy a biztonsági egységek körülvették a klántagokat, és heves tűzharcba keveredtek velük, hogy elfogják őket. Orvosi források szerint a harcok szombat óta 19 Dughmush-klántag és nyolc Hamász-harcos életét követelték.

Szemtanúk elmondása szerint az összecsapások a Gáza város déli részén fekvő Tel al-Hawa negyedben robbantak ki, miután több mint 300 főből álló Hamász-egység megpróbált megrohamozni egy lakóépületet, ahol Dughmush fegyveresek barikádozták el magukat. A lakosok pánikszerű jelenetekről számoltak be, amint családok tucatjai menekültek el otthonaikból a heves tűzharc közepette. „Ezúttal nem az izraeli támadások elől menekültek az emberek” – mondta egyikük. – „A saját népük elől futottak.” A Dughmush család, Gáza egyik legbefolyásosabb klánja, régóta feszült kapcsolatban áll a Hamásszal, és fegyveresei már több alkalommal összecsaptak a szervezettel a múltban.

Eközben Donald Trump épp úton van Izraelbe, hisz – ahogy fogalmazott – „véget ért a háború” Gázában, miután életbe lépett az Izrael és a Hamász közötti tűzszüneti megállapodás első szakasza.