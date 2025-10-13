Gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség a Momentum két országgyűlési képviselőjét

Gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség Tompos Mártont és Bedő Dávidot, a Momentum országgyűlési képviselőit több ügyben is. Bedő azt írja, három ügyben gyanúsítják: a gyülekezési törvény megsértése, kétrendbeli közlekedési szabálysértés

és füstgyertyázást miatt. „Nagyon veszélyes ember lehetek, hogy ennyi mindennel vádolnak. Sőt, ennél többel is: összesen 20 ügyben kérte ki az ügyészség a mentelmi jogomat a parlamenttől, hogy felforgató, rendszerellenes tevékenységemet kivizsgálhassa. Büszke is vagyok rá. Remélem, adok még okot erre nekik bőven” – írja Bedő a Facebookján.

Tompos azt sem tudja, melyik szabálysértési ügyben hívták be. „Fejből már meg nem mondom melyik szabálysértési ügyben idéztek be kihallgatásra. Füstgyertya, kordon, valami közlekedési? Majd kiderül...” – írta a videója alá.

A parlament szeptemberben függesztette fel a képviselők mentelmi jogát miután a hídfoglalásokban való részvétel, füstgyertyázás és a parlament blokádja miatt összesen tizennyolc esetben indultak eljárások hat momentumos képviselővel, valamint a független Tordai Bencével szemben.