„Tovarisi konyec, vége van, elvtársak, vége van” – üzente Magyar Péter a Fidesznek Szolnokon

„Szöges cipővel fognak rugdosni, botokat fognak a küllők közé dugni. Nem lesz egyszerű – küzdünk a propagandával, fizetett trollokkal, külföldi befolyásolással. De ez kevés lesz, mert a magyarok nem félnek”

– mondta Magyar Péter országjárásának szolnoki állomásán, ahol a Tisza elnöke eleinte leginkább a szokás szerint trombitával érkező Szabó Bálinttal küzdött. Rögtön azt kérte a rendőröktől, hogy vigyék el, mert zavarja a rendezvényt, majd pedig ugyan a saját embereinek azt mondta, hogy ne Szabót mutogassák, mert csak figyelemre vágyik, ő maga mégis jelentős részben vele foglalkozott, és többször is a Fidesz fizetett provokátorának nevezte.

„Látják ők is a belső felméréseiket, pontosan tudják, hogy hiába követnek el mindent, hiába ukránoznak, hiába hazudoznak adóemelésről, hiába próbálják befeketetíteni az a Tiszát, jó komcsi módszerrel azzal támadni az ellenfelet, amit ők követnek el. Ez nem működik, vége, varázstalanodtak, innen is üzenem Szolnokról, hogy tovarisi konyec, vége van, elvtársak, vége van”

– mondta a kormánypártról.

Fotó: Facebook / Magyar Péter

A szolnoki demonstráción Magyar Péter a Tisza terveiből többek között a „nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatal” felállítását és az Európai Ügyészséghez való csatlakozási szándékot hangsúlyozta, valamint azt, hogy hazahozzák az EU-s forrásokat.

„A Tisza-kormány az adócsökkentés és a nyugdíjemelés kormánya lesz” – ígérte, hozzátéve, hogy 2,2 millió embernek csökkentenék a személyi jövedelemadóját, az áfát pedig 27-ről 5 százalékra vinnék le az alapvető élelmiszereknél. A párt által tervezett vagyonadóról azt mondta, hogy azt majd az emberek fogják eldönteni, hogy azt 1 vagy 5 milliárd forintos küszöb felett vezessék be.

„Voltak jó döntések, vak tyúk is talál szemet, vannak dolgok, amiket meg kell tartani”

– mondta arról, hogy a Fidesz egyes intézkedéseit, így a 13. havi nyugdíjat a kormánypropganda vádjaival szemben ők is megtartanának, de azt (nyugdíjösszegtől függően) 100 vagy 200 ezer forintos SZÉP-kártya utalvánnyal egészítenék ki, míg a legalacsonyabb nyugdíjakat legalább 120 ezer forintra emelnék.

Magyar Péter Szolnokon is többször kitért a gyermekvédelemre és a Szőlő utcai ügyre.

„A hatóságok és a politikai elit hathatós támogatásával tíz éve kineveztek oda egy rémet, akiről mindenki tudta, hogy egy rém, hogy nem egy javítóintézet élén lenne a helye, hanem a börtönben. Ennek ellenére Orbán Viktor minisztériuma kinevezte, és nemcsak hogy kinevezte – kitüntette, megdicsérte. Ezzel a rémmel szinte minden fideszes képviselőnek van egy mosolygós képe”

– mondta Juhász Péter Pálról, és arra utalt, hogy szerinte a Fidesz szolnoki országgyűlési képviselőjének (ő Kállai Mária) is lehet közös fotója a jelenleg előzetesben lévő volt igazgatóval. Magyar ezután azzal folytatta, hogy miután kiderült, hogy Juhász esetében semmit nem ért az átvilágítás és a környezettanulmány, és megkérdezik Semjén Zsoltot, „akkor ő feláll a Parlamentben, felolvassa egy papírról, hogy ártatlan, és egy szót nem szól az áldozatokról, a gyerekekről, hogy mi van velük”.

A Tisza elnöke azt ígérte, hogy ha kormányra jutnak, azonnal megemelik a gyermekvédelemben dolgozók bérét 25 százalékkal, 20 százalékkal pedig a gyerekekre fordytható napi kiadási keretet, és elvégzik a szükséges felújításokat.

Végül a fiatalokhoz fordult, hogy győzzék meg a szüleiket, nagy-és dédszüleiket: „Kérdezzétek meg, hogy ők egy olyan hatalomra szavaztak-e, ahol a miniszterelnök a nemzeti ünnepünkön eltaposandó poloskának nevez titeket azért, mert ti esetleg nem vagytok Fidesz-szavazók!”