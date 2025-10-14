Annyian és akkorát csaltak a tiszaburai választáson, hogy meg kell ismételni

A tiszaburai önkormányzati választás napján rengeteg videót és hangfelvételt készítettek szavazatvásárlásról, befolyásolásról. A vesztes polgármesterjelölt, Fekete Zsigmond a Helyi Választási Bizottsághoz fordult és kifogást nyújtott be. A Bizottság a kifogást hat további panasszal egyesítette, majd elutasította őket. Fellebbezés után a Területi Választási Bizottság azonban már megsemmisítette az eredményt – írta meg a Szabad Európa.

Indoklásuk szerint „számszerűsíthető azok száma, akik a jogellenes magatartások által befolyásolva szavaztak”.

Így az október 5-i választás győztese, a település korábbi polgármestere Varvik Géza és ORFME nevű egyesülete ismét kampányba kezdhet, ahogy ellenfele Fekete Zsigmond és a Cikösz, valamint Farkas László és a Firosz is. Az új választásokat másodikára tűzték ki.

Hogy a választáson lesznek csalások, azt korábban is lehetett sejteni. Ugyanis a nagyjából háromezer fős település hat önkormányzati székéért és a polgármesteri pozícióiért több mint hetven jelölt indult. Közülük legalább ötven nem azért, mert nyerni szerettek volna. A kamujelölteket a valódi jelöltek indították, hogy rajtuk keresztül több delegáltjuk lehessen a szavazókörökben.

Több sajtóhír is volt szavazatvásárlásokról, adósságok befizetéséről szavazatokért cserébe, valamint személyi és lakcímkártyák megvásárlásáról is. A település helyettes-jegyzője még a választások előtt kért segítséget a Nemzeti Választási Irodától (NVI), amely ugyan küldött laptopokat, biztosított oktatást a szavazatszámlálóknak és még rendőröket is intézett – plusz embereket azonban nem küldtek a törvényes és tiszta választások felügyeletére. A lap szerint az NVI ezt nem látta indokoltnak.