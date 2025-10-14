Courtois a legbátrabb kapus a világon: lazán rányúlt az eltévedt patkányra meccs közben, de nem tudta megfogni

A hétfői vébéselejtezők legfontosabb sportszakmai történése a cardiffi stadionban, a walesi–belga meccsen esett meg, miközben egy játékos épp sérülten hanyatlott a gyepre. Thibault Courtois, a Real Madrid és a belga válogatott kapusa ekkor vette észre, hogy egy patkány halad keresztül a Cardiff City Staduim gyepén. De nem sikoltott, hőkölt meg, rohant el vagy vett elő egy foxit, hanem azzal a lendülettel megpróbálta elkapni. Puszta, pontosabban kapuskesztyűs kézzel.

Talán azt hitte, hogy degu vagy hörcsög. Mázlijára nem ment neki. A patkány mégsem állhatott be, a walesi jobbszélső, Brennan Johnson ugyanis később leterelte a pályáról.


