Három rendőr meghalt egy robbanásban, miközben testvéreket próbáltak kilakoltatni egy olaszországi házból

Három rendőr meghalt, és legalább további tizenöt ember megsebesült egy látszólag szándékosan előidézett gázrobbanásban egy észak-olaszországi tanyán – írja a BBC.

A robbanás akkor történt, amikor a rendőrök és a tűzoltók beléptek a Verona közelében lévő házba, hogy kilakoltassanak három testvért. Veneto tartomány elnöke, Luca Zaia azt mondta, a három tulajdonos hatalmas adósságot halmozott fel. A robbanás öt kilométerre is hallható volt, és a helyszíni képek tanúsága szerint az épület teljesen összedőlt. A három rendőr a Carabnieri, vagyis a csendőrség tagja volt. Egy férfit és egy nőt a helyszínen letartóztattak, egy másik férfit pedig, aki a robbanás után elmenekült, nem sokkal később elfogtak.

„Ez most a gyász ideje” – mondta Matteo Piantedosi belügyminiszter, hozzátéve, hogy korábban is próbálták már kilakoltatni a három testvért. „Világos volt, hogy olyan emberekről van szó, akik valamilyen módon ellenállnak majd”. A hatóságok közvetítőket küldtek, hogy beszéljenek a testvérekkel, akik elbarikádozták magukat a házban. Amikor a Carabinieri hajnali 3 óra körül megérkezett, a szemtanúk szerint az egyik testvér felrobbantotta a házat. A veronai ügyész, Raffaele Tito elmondta, hogy a tanya leromlott állapotban volt, és nem volt benne áram. Szerinte a robbanás a bejárat fölötti szinten történt, és „előre megfontolt, szándékos emberölésnek” minősítette az esetet. Azt mondta, közvetlenül a robbanás előtt a rendőrök „sípolást hallottak, ekkor nyithatták meg a gázpalackokat.

„Mindannyian tudtuk, hogy súlyos a helyzet” – mondták a szomszédok az olasz médiának, hozzátéve, hogy a három testvér korábban már fenyegetőzött: „inkább felrobbantják magukat”, mintsem hogy elhagyják a házat. Piantedosi belügyminiszter szerint a robbanás „szörnyű, fájdalmas és drámai veszteséget” okozott. Guido Crosetto védelmi miniszter és több más politikai vezető is részvétét fejezte ki.