Őrizetbe vették a szlovákiai vonatbaleset egyik mozdonyvezetőjét

Hétfő délelőtt összeütközött két személyszállító vonat Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól. A szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, többek állapota válságos. A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül.
Már tegnap kiderült, hogy a szlovák hatóságok emberi hibát gyanítanak a baleset mögött. Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter így fogalmazott: „Nem akarok találgatásokba bocsátkozni az okokról, de a kezdeti információk szerint nem rendszerhibáról, hanem emberi tényező okozta hibáról van szó. Kiderült, hogy az egyik mozdonyvezető hibázott, és valószínűleg nem adta meg az elsőbbséget”. Ma őrizetbe vette a rozsnyói rendőrség azt a mozdonyvezetőt, aki az egyik vonatot vezette. A SME információi szerint a férfit kihallgatták, majd a rendőrségről szabadon távozhatott. A másik vonat vezetőjét, akit súlyos sérülésekkel szabadítottak ki a vezetőfülkéből, helikopterrel szállították kórházba. A balesettel összefüggésben a rendőrség általános veszélyeztetés bűntette miatt indított büntetőeljárást. (Parameter, SME)