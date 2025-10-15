Dopeman saját DPK-t alapított, amibe nemcsak az anyja és öccse, de Az Árulókban is szereplő Hír TV-s is belépett

POLITIKA
Dopemannek nem volt elég, hogy már tagja az Orbán Viktor által alapított első DPK-nak, ahogy a hvg.hu is írja, saját DPK-t is alapított DopArcok Digitális Polgári Kör néven.

Ebbe azonnal belépett az anyja, Pityinger Lászlóné Kövesdi Hedvig (DPK-profilja szerint: Édesanyám), valamint testvére, Pityinger KicsiDope Péter (DPK-profilja szerint: gitárművész, rapper, producer), illetve az RTL taktikai-pszichológiai-bűnügyi realityjében, Az Árulókban is szereplő Hír TV-s Mészáros Nóra is.

A leírás szerint a DopArcok „nyitott mindenkire, aki hisz abban, hogy a szeretet, a humor és az intelligencia a jövő útja. Itt értelmes párbeszéd, építő vita és kritikus gondolkodás zajlik – jó modorral, szólás- és gondolatszabadság mellett”.

POLITIKA dopeman DopArcok az árulók pityinger lászló dpk mészáros nóra digitális polgári kör
