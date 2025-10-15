Egy kiberbűnözés miatt elítélt rab feltörte egy román börtön informatikai rendszerét

Egy romániai elítélt átvette az irányítást a Târgu Jiu-i börtön informatikai rendszere felett, majd a büntetések hosszával és a fogvatartottak jogaival és pénzügyi helyzetével kapcsolatos információkat is módosított.
A Transtelex cikke szerint az esetet a börtönőrök szakszervezete hozta nyilvánosságra. A kiberbűnözés miatt elítélt személy társaival egy rendőr rég nem módosított jelszavával, a fogvatartottak számára fenntartott számítógépekről jutott be a börtön informatikai rendszerébe. Miután módosítottak több adatot, az egyik elítélt egy hónap alatt mintegy 760 ezer forint értékben vásárolt online termékeket.
Az elkövetőt végül az online vásárlások buktatták le, az egyik rendőr ugyanis észrevette a gyanús költéseket. A szakszervezet szerint a felügyelők és az egyik osztályvezető már hetekkel a kivizsgálás megkezdése előtt tudott a csalásról a fogvatartottaktól. A helyi szakszervezeti vezető azt mondta, az elkövető teljes mértékben hozzáfért az informatikai rendszerhez és további 15 elítéltet juttatott különböző jogtalan előnyökhöz.
A szakszervezet szerint a börtönigazgatóság nem kezelte kellő gyorsasággal az ügyet, és nem is tájékoztatta róla az alárendelt intézményeket. Az országos börtönigazgatóság azonban azt állította, hogy azonnal intézkedtek, amint kiderült a csalás. Az ügyben pedig belső vizsgálatot indítottak.