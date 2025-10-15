Két év börtönre ítélték Ausztria egykor leggazdagabb emberét

Mindössze két napig tartott René Benko osztrák vállalkozó, Ausztria egykori leggazdagabb emberének a pere. A férfi tagadta ugyan az ellene felhozott vádakat, de a bírák bűnösnek találták és két börtönre ítélték, mivel megkárosította a befektetőit, írja a Stern. Az innsbrucki bíróság úgy ítélte meg, hogy a 48 éves exmilliárdos jelentősebb vagyont halmozott fel azzal, hogy 300 ezer eurót adományozott édesanyjának. Az azonban csak egy volt a 14 eset közül, amelyben nyomoznak az osztrák hatóságok, az esetek többnyire csalással és bizalommal való visszaéléssel kapcsolatosak.

René Benko a bíróságon Fotó: KERSTIN JOENSSON/AFP

A mostani eljárás az osztrák történelem legnagyobb csődjét övező potenciális persorozat első részének tekinthető a lap szerint. 2023 őszén ugyanis a több mint 1130 vállalatból álló Signa-csoport fokozatosan fizetésképtelenné vált, miután az emelkedő kamatlábak és a cég saját hibái egyre inkább aláásták a vállalat üzleti modelljét. A hitelezők követelései több milliárd euróra rúgnak.

Fénykorában Benko vagyonát közel ötmilliárd euróra becsülték. A középiskolát elhagyó, nagy meggyőzőerővel rendelkező férfi ingatlanszakértői karrierje még innsbrucki iskoláskorában kezdődött, amikor is padlásokat alakított át. Majd 1999-ben megalapította a Signát, amelyhez sikerült több befektetőt is meggyőznie.

Az ő nevéhez köthető a bécsi belváros egyik legjobb részén található Goldenes Quartier, de később olyan épületekben is szerzett részesedést, mint a New York-i Chrysler Building, a londoni luxus Selfridges áruház és a hamburgi Elbtower.