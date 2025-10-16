A fideszesek ismét leszavazták Jámbor András javaslatát a gyermekvédelmi juttatást emeléséről

Tíz nappal azután, hogy egyetlen másodpercnyi vita nélkül az összes kormánypárti képviselő leszavazta egy parlamenti bizottsági azt a javaslatot, amely a gyermekvédelmi költségek megemelésének lehetőségét tette volna lehetővé, most ismét ugyanez történt – noha már legalább egy hozzászólásnyi „vita” után. Jámbor András felidézte, hogy Gulyás Gergely a múlt csütörtöki kormányinfón azt mondta, ezen a héten döntenek a gyermekvédelmi források növeléséről, így például a gyerekek élelmezésére szánt napi 1500 forint emeléséről. Erről azóta nem közöltek részleteket, Jámborék javaslatát viszont ismét leszavazták.

Jámbor András Fotó: Németh Dániel/444

A bizottsági ülés nyomán a képviselő azt posztolta: míg a múltkor senki nem szólalt meg, „most egy percben az egyik fideszes elmondta, hogy a javaslatom csak szavazatszerzés, és nem felelősségteljes költségvetésileg”, amire válaszul „elmondtam neki, hogy jövőre nem indulok a választáson, így nem tudok szavazatokat szerezni”. Az ülésen részt vett, de nem szólalt meg Király Nóra, a Gyermekvédelmi Digitális Polgári Kör vezetője, írja Jámbor. Akinek a javaslata egyébként fejenként és napi 4500 forintra emelte volna a gyerekek élelmezésére szánt összeget és 50 százalékkal emelnék az ágazatban dolgozók bérét.