Garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt

Miután a HírTV beszámolt arról, hogy gyanúsítottként hallgathatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt Kaposváron, megkérdeztük a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy meg tudják-e ezt erősíteni, és ha igen, pontosan milyen ügyben gyanúsították meg Ruszin-Szendit.

Erre azt írták, az említett ügyben a mai napon garázdaság vétség gyanúja miatt gyanúsított kihallgatás történt.

A Magyar Nemzet szerint a Mandiner riporterének meglökése miatt indult az eljárás.

A Büntető törvénykönyv szerint a garázdaságot az követ el, aki „olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

A HírTV stábja egyébként a kaposvári rendőrség előtt várta a volt tábornokot, aki befele menet nem válaszolt a kérdésekre.

Ruszin-Szendi délután 1 körül posztolt, de abból még nem derült ki, hogy meggyanúsították-e. Azt írta, hogy kevesebb mint két hét alatt öt különböző eljárásban hallgatták meg: volt ebben közigazgatási eljárás, szabálysértési és büntetőügy is.

„Természetesen egyiknek sincs valóságalapja, ez egy ócska lejáratókampány.”

Pár mondattal később koncepciós eljárást emleget, és arról ír, hogy miközben a magyar igazságszolgáltatás ebben a bohózatban vesz részt, nem tud a valódi bűncselekményekkel foglalkozni, mint az MNB-botrány vagy a gyermekvédelemben elkövetett pedofilbűncselekmények.

Ruszin-Szendi Kötcsén lökte meg a Mandiner riporterét, mikor kérdezni próbált tőle.

Magyar Péter pár nappal később egy sajtótájékoztatón az RTL kérdésére arról beszélt, itt nem lökésről volt szó, ő teljesen mást látott a felvételen: „beszélgetnek, nevetnek, és az újságíró próbál belenézni Ruszin-Szendi Romulusz telefonjába. Ő szól, hogy ne tegye és arrébb tolta nevetve, majd egymást megölelik.”

A felvételen nem pont ez látszik, Ruszin-Szendi először kézzel majd vállal is megtaszítja a mandineres riportert. Utána egy vonulóhoz lép oda, akinek átfogja a vállát.

Az RTL riportere visszakérdezett, hogy lesz-e ennek következménye és nem tehertétel-e Ruszin-Szendi, mire Magyar arról beszélt, ő az egyik legnépszerűbb politikus, aki tudja mi az, hogy katona, szemben a jelenlegi honvédelmi miniszterrel.

Miután kiderült, hogy Ruszin-Szendi a fenyegetések miatt egy időben lőfegyverrel jelent meg tiszás fórumokon, a Mandiner meglökdösött riportere, Móna Márk írt egy „drámai hangvételű” cikket arról, hogy Ruszin-Szendi ne lője le, nem akar meghalni, ő csak kérdez.