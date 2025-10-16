Hét évet kapott a férfi, aki a nemi szervét elővéve szexuális aktust imitált egy kislányon fekve

Szexuális erőszak miatt hét év börtönre ítélte a Miskolci Törvényszék azt a férfit, aki a kiskorú rokonával erőszakoskodott a Borsod vármegyei Szendrőben.

A bűncselekmény még 2023-ban történt, mikor a kislány édesapját mentővel kellett kórházba vinni. Az anya és a legkisebb gyerek is bement a kórházba, a két nagyobb otthon maradt, őket a helyben lakó rokonra bízták.

A vádlott férfi ezt a helyzetet használta ki, és magához hívta a 12 éven aluli kislányt a szobába. A gyerek nem akart lefeküdni az ágyra, ezért ráfogott a kezeire, az ágyra fektette és ráhasalt. A bíróság közleménye szerint a férfi meztelen nemi szervével közösülést imitáló mozdulatokat végzett a fekvő kislányon, és azzal próbálta együttműködésre rávenni, hogy csokit ígért neki, és azt, hogy meggyógyul az apja.

A gyereknek sikerült kibújnia a férfi alól, és a testvérével együtt elmenekült. A vádlott felmentésért fellebbezett, az ügyész három nap gondolkodási időt kért.