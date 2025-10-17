Bombamerénylet célpontja volt egy olasz oknyomozó újságíró Róma közelében

Egy ismert olasz oknyomozó újságírót volt egy bombamerénylet célpontjává, a kezdetleges, de erős szerkezet majdnem megsemmisítette az autóját, és kárt okozott egy szomszéd házában, írja a The Guardian. A robbanás körülbelül 20 perccel azután történt, hogy csütörtökön este visszatért az otthonába, a Róma közelében található Campo Ascolanóban, mesélte Sigfrido Ranucci, a Rai állami csatorna Report című oknyomozó műsorának házigazdája. A támadásban senki sem sérült meg, a római maffiaellenes rendőrség pedig nyomozást indított az ügyben.

Rendőrségi forrásokra hivatkozva arról írt az olasz sajtó, hogy a feltehetően tűzijátékból készült bombát Ranucci háza előtt két váza közé helyezték el. A jelentések szerint a szerkezetet nem távirányítással robbantották fel, és valószínűleg égő gyutaccsal hagyták a helyszínen.

Fotó: EMANUELE VALERI/AFP

Ranucci, aki évekig rendőri védelem alatt állt a fenyegetések miatt, azt mesélte, hogy „egy hatalmas csattanást” hallott, a robbanás pedig olyan erős volt, hogy akár egy járókelőt is megölhetett volna. Annyi fenyegetést kapott az újságíró, hogy szerinte nehéz lenne kideríteni, ki állt támadás mögött. „Végtelen listája van a különféle fenyegetéseknek, amelyeket kaptam, és amelyeket egyébként mindig jelentettem a hatóságoknak. De, ami tegnap este történt, az aggasztóan új szint már, mert pont a házam előtt történt”, mondta.

Ranucci néhány nappal korábban jelentette be a közelgő műsor legfontosabb témáit, köztük a kalábriai 'Ndrangheta szervezett bűnözői csoportról és a szicíliai Cosa Nostráról szóló riportokat.