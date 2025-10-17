Meghalt Ace Frehley, a Kiss gitárosa

74 éves korában meghalt Ace Frehley, a Kiss vezető gitárosa és társalapítója, aki egy egész gitárosgenerációt inspirált és a Kiss első kilenc albumán játszott. Csütörtökön egy New Jersey-i kórházban halt meg, miután nemrégiben elesett és megsérült – közölte családja egy nyilatkozatban.

„Utolsó pillanataiban szeretetteljes, gondoskodó, békés szavakkal, gondolatokkal és imákkal tudtuk körülvenni, miközben elhagyta ezt a Földet. Megőrizzük legszebb emlékeinket, nevetését, és ünnepeljük erényeit és kedvességét, amellyel másokat ajándékozott meg” - írták.

Gene Simmons és Ace Frehley 1999-ben Fotó: JEFF HAYNES/AFP

Amikor a Kiss 1974-ben kiadta önmagáról elnevezett debütáló albumát, a kritikusok többnyire hidegen fogadták, de a zenekar hamarosan híressé vált és rajongói imádták őket vad élő fellépéseik, fehér és fekete sminkjük és bőrruhák miatt. Minden tag más-más személyiséget képviselt: Frehley volt az Űrhajós (vagy „Űrász”), Simmons a Démon, Stanley a Csillaggyermek és Criss a Macskaember.

A zenekar színházias stílusához illeszkedően Frehley híreazzal vált híressé, hogy egy módosított Les Paul gitáron játszott, amelyet úgy terveztek, hogy gitárszólói alatt füsttel töltse meg a színpadot. Soha nem vett gitárórákat, 2009-ben egy interjúban így nyilatkozott: „Én egy anomália vagyok, egy iskolázatlan zenész. Nem tudok kottát olvasni, de a világ egyik leghíresebb gitárosa vagyok, na erre mondjál valamit.”

A zenekar tagjainak arcát több mint egy évtizeden át nem mutatták meg; ekkorra Frehley már elhagyta a Kiss-t, és 1982-ben szólókarrierbe kezdett, miután konfliktusba került a zenekar irányvonalával és kábítószer-függőséggel küzdött. „Zavarodott voltam” – mondta később erről az időszakról. „Úgy gondoltam, ha abban a zenekarban maradok, akkor [megölöm magam]. Hazafelé tartottam a stúdióból, és legszívesebben egy fának hajtottam volna az autómmal.”

1984-ben Frehley új zenekart alapított, a Frehley’s Comet-et, amely két stúdióalbumot adott ki, de nem tudott befutni. Frehley 1989-es saját néven adte ki Trouble Walkin’ című albumát, amelyen Criss is közreműködött háttérénekesként.

Amikora a Kiss eredeti tagjai 1996-ban újra összeálltak, Frehley visszatért a zenekarba, és 2002-ig maradt. A 2022-23-as búcsúturnéra viszont nem csatlakozott hozzájuk. Későbbi éveiben ellenséges viszonyban volt Simmonsszal, aki a sajtóban többször is kommentálta Frehley múltbeli drogproblémáit.

2019-ben, amikor Simmons azt állította, hogy Frehley-t valójában drogfogyasztása miatt rúgták ki a Kissből, Frehley nyilvános nyilatkozatban fordult Simmonshoz, mondván, hogy már 12 éve józan, és „saját akaratából” lépett ki a Kissből, mert Simmons és Paul Stanley kontrollmániások, megbízhatatlanok és túl nehéz velük együtt dolgozni. Frehley halálának hírére Stanley és Simmons közös nyilatkozatot adtak ki: „A zenekar legmeghatározóbb időszakának meghatározó és pótolhatatlan rockkatonája volt. Ő mindig a Kiss örökségének része lesz” – írták, tisztelegve „mindenki előtt, aki szerette őt, beleértve a világszerte élő rajongóinkat is”. (Guardian)