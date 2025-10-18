Babiš máris ízelítőt kapott abból, milyen lesz együtt kormányozni a szélsőséges pártokkal

  • A cseh választások győztese, Andrej Babiš pártja, az ANO koalíciós tárgyalásokat kezdett két populista-szélsőjobbos párttal.
  • Az Autósokról gyorsan kiderült, hogy tele vannak időzített bombákkal.
  • Filip Turek, a párt legismertebb vezetője külügyminiszter szeretett volna lenni, de miután előkerültek a régi Facebook-posztjai, gyorsan kiderült, hogy vállalhatatlan alak.
  • Az új kormány megalakulása decemberre tolódott.

Még meg sem alakult a cseh kormány, máris botrány robbant ki Andrej Babiš egyik koalíciós partnere, az Autósok (Motoristé sobě) legismertebb arca és tiszteletbeli elnöke, a külügyminiszteri posztra pályázó Filip Turek miatt. Az még nem látszik teljesen, hová fog kifutni az ügy, de Babiš már bejelentette, hogy a kabinet személyi összetételéről szóló tárgyalásokat egy-másfél hónapra felfüggesztették, ami így jó eséllyel csak decemberben alakulhat meg.

Obama hasist árul a pályaudvaron, háború Norvégia ellen

külföld kormányalakítás csehország filip turek václav klaus ano Petr Macinka Andrej Babis autósok
