Eddig tartott a gázai tűzszünet, Izrael és a Hamász is lőtte a másikat, és mindketten a másikat hibáztatják ezért

Még egy hete sincs, hogy Donald Trump vezetésével Izrael és a Hamász aláírta a gázai tűzszüneti megállapodás, de már mindkét fel folytatta a fegyveres erőszakot. A BBC vasárnap arról számolt be, hogy a Hamász vezette Egészségügyi Minisztérium adatai szerint legalább nyolc ember halt meg Gázában az elmúlt 24 órában közvetlen izraeli csapások következtében.

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) a Hamászt a fegyverszünet „kirívó megsértésével” megvádolva megerősítették a Gázai övezetben végrehajtott csapásokat. A BBC emlékeztet, hogy a megállapodás értelmében az izraeli katona továbbra is jelen van a Gázai övezet több mint felén.

Az IDF közleménye szerint vasárnap „terroristák páncéltörő rakétát és lövöldözést indítottak az Izraeli Védelmi Erők csapatai ellen, akik a tűzszüneti megállapodásnak megfelelően a dél-gázai Rafah térségében működő terrorista infrastruktúra lebontásán dolgoztak”. Az izraeli haderő szerint „ezek a terrorcselekmények a tűzszüneti megállapodás kirívó megsértését jelentik”, és erre válaszul kezdték meg a csapásméréseket. Ezek célja hogy „megszüntessék a fenyegetést, és lebontsák a terrorista tevékenységekhez használt alagutakat és katonai építményeket” – fogalmazott az IDF.

Az izraeli haderő közleményére a Hamász úgy reagált, hogy ők „továbbra is elkötelezett a tűzszüneti megállapodás mellett”, és Izraelt vádolták, hogy a zsidó állam „megsérti a megállapodást és ürügyeket gyárt bűncselekményeinek igazolására”. A minisztériumuk összesítése szerint 35 ember halt meg és 146-an sebesült meg fegyveres támadásokban, mióta a Trump által koordinált tűzszünet hatályba lépett. Azokról a gázai területekről, ahonnan az izraeli hadsereg, az IDF kivonult, 414 elhunyt holttestét emelték ki a romok alól.