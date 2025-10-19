Egyet kivéve az ország összes borvidékén megjelent a gyilkos szőlővész

Az ország 22 borvidékéből már 21 borvidékén jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazma. Nagy István agrárminiszter a Facebookra feltöltött videójában azt mondta, országszerte több mint 200 szemlecsoport keresi a szőlőültetvényeken a betegségre utaló jeleket, emellett drónos felderítést is végeznek. A hét végéig már több mint 8000 hektárnyi szőlőt vizsgáltak át.

Nagy szerint a helyzet komoly, mert a betegség jelentős károkat okoz a szőlősgazdáknak és a borászoknak. A kormány 3,8 milliárd forint különített el a járvány elleni védekezésre. A pénz nagyjából felét a szüret utáni és tavaszi növényvédőszeres kezelésre költik.

A miniszter azt mondta, a fertőzött ültetvények tulajdonosai a hatósági kényszerintézkedések miatt állami támogatást igényelhetnek. A kormány emellett kezdeményezte, hogy a tulajdonosok teljes költségeit térítsék meg az uniós alapból.

A viharos sebességgel terjedő járványról szeptember végén írtunk bővebben. Akkor még csak 15 borvidéken volt jelen a betegség. Október 15-én azonban már 20 fertőzött borvidékről számolt be a NÉBIH.

Az amerikai szőlőkabóca által terjesztett – a filoxérához hasonló veszélyességű – aranyszínű sárgaság olyan, ikonikusnak számító bortermő helyeken is súlyos gondot jelent, mint a Szentgyörgyhegy vagy a Somló, miközben komplett birtokok mennek tönkre.