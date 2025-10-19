Krokodilt találtak az ötcsillagos ausztrál szálloda medencéjében

Krokodil úszkált egy északkelet-ausztráliai luxushotel úszómedencéjében. Az állatról videót is töltöttek fel a TikTokra. Lisa Keller több mint 1 millió megtekintésnél járó felvételén tisztán lehet látni, ahogy a krokodil a Port Douglas-i Sheraton Mirage hotel medencéjének alján fekszik.

Miután a krokodilt jelentették Queensland állam erre a célra fejlesztett applikációjában, vadászok érkeztek a hotelba, és eltávolították az állatot.

A környéken idén már láttak máshol is krokodilt. Azt az állatot a szállodától 3 kilométerre található golfpályáról kellett eltávolítani.

A Marriott tulajdonában lévő luxusszállodának egyébként három különálló, szabadtéri medencéje is van, amik kevesebb mint 100 méterre találhatóak a Csendes-óceántól. Az ötcsillagos szállodában egy éjszaka több mint 120 ezer forintba kerül két személy számára. (via The Guardian)