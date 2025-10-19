Nemi erőszak és testi sértés miatt indult eljárás a NAV egy kiképzője ellen

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik debreceni kiképzőjét kapcsolati erőszak gyanúsítják, az ötvenes éveiben járó férfit le is tartóztatták, értesült a 24.hu. A lap információi szerint a férfi a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének debreceni alkalmazottja volt, de az utóbbi időben tartósan Szegeden teljesített szolgálatot, fegyverhasználati oktatást tartott NAV-dolgozók számára.

Az illetőt egy nőismerőse jelentette fel nemi erőszak és testi sértés miatt – erősítette meg a Csongrád-Csanád megyei rendőr-főkapitányság a lap értesülését. Az ügyben a Szegedi Rendőrkapitányság folytat eljárást. Az eljárás részleteiről, így például arról, hogy pontosan mivel gyanúsítják a férfit, a rendőrség a nyomozás érdekeire hivatkozva nem közölt részletesebb információt.

Fotó: Botos Tamás/444



