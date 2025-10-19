Rablás történt a Louvre-ban

A francia kulturális miniszter bejelentette, hogy vasárnap reggel rablás történt a párizsi Louvre-ban. Rachida Dati azt írta, hogy a rendőrök nyomoznak az ügyben, a rablásban pedig senki sem sérült meg.

A Louvre az X-en azt írta, hogy a múzeum „kivételes okok” miatt zárva marad.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Egyelőre nem lehet hivatalosan tudni, hogy elvittek-e valamit a múzeumból, és ha igen, akkor mit.

A francia média azonban arról számolt be, hogy három álarcos férfi tört be az épületbe. Állítólag a felújítási munkálatokhoz használt külső liftet használták, hogy bejussanak az Apollo Galéria nevű terembe, ahol a francia koronaékszerek maradványait őrzik. Állítólag kilenc ékszert vittek el, és robogón menekültek el. (via BBC)