Hajnali házkutatást tartottak a józsefvárosi ellenzéki jelöltnél, Horváth Alexander lakását hat nyomozó szállta meg

Több órás hajnali házkutatást tartott a rendőrség hétfőn Horváth Alexander, a józsefvárosi önkormányzati képviselőjelölt lakásán, majd bevitték a Gyorskocsi utcába - erről Pikó András, a kerület polgármestere számolt be sajtótájékoztatóján.

„Ez olyan nyomásgyakorlás, ami megengedhetetlen demokráciában. Megfélemlíteni az egyik politikai jelöltet egy éppen zajló időközi választási kampányban - megengedhetetlen”

- mondta Pikó, aki hozzátette, hogy a házkutatás nem járt eredménnyel: a nyomozók, majd a kutyás keresik sem találtak semmit.

Horváth Alexander korábban a DK jelöltjeként lett a józsefvárosi képviselőtestület tagja, júluiusban azonban lemondott, arra hivatkozott, hogy egy videófelvétellel zsarolják. Az emiatt kiírt novemberi időközi választáson azonban újraindul a kerület Losonci-negyedében, a kampány már javában zajlik, hiszen három hét van hátra a választásig.

A 49 másodperces hang nélküli videófelvételt október 10-én hozta nyilvánosságra a Metropol, ezen Horváthot látni, látszólag vele szemben pedig valaki egy fehér port tartalmazó zacsival. Pikó Andrásék szerint Horváth teljesen tiszta, bár nem világos, hogy a videót teljesen összevágottnak gondolják, vagy azt állítják, hogy azon ugyan valóban lehet drog, de Horváth nem fogyasztott belőle.

„Egy évekkel ezelőtt készült videóval akarták megzsarolni, azt a hamis látszatot keltve, mintha évekkel a képviselősége előtt kábítószert fogyasztott volna. Nem történt ilyen, de valóban, nagyon fiatalon rossz időben volt rossz helyen és ezt valaki most felhasználta”

- írta egy posztban Pikó Horváth Alexander védelmében. A hétfői sajtótájékoztatón Pikó már egyértelműen összevágott felvételről beszélt, ami szerinte egy lejárató kampány alapja, „és ez alapján szállja meg a rendőrség teljesen alaptalan és koholt vádak alapján egy képviselőjelölt otthonát”.

A videó miatt Tényi István örökös feljelentő pénteken tett feljelentést a rendőrségen pikóék elmondása szerint, a rendőrök emiatt mentek házkutatásra Horváth Alexander lakására hétfő reggel.

„Együttműködően viselkedtem, és a házkutatás eredménye természetesen az, hogy nem találtak semmit”

- mondta Horváth. Ezután szerinte indokolatlanul lefoglalták a telefonját és a laptopját is, ami mint mondta, megnehezíti a kampányt. A rendőrök ezután elmondása szerint egy kutyás osztagot is küldtek az otthonába, de így sem találtak semmit. A képviselőjelöltet végül bevitték a rendőrkapitányságra, ahol vizelet- és vérmintát vettek tőle, az is negatív lett - egyelőre az előbbi eredménye van meg, negatív lett, mondta.

„Természetesen mint embert, megviseli, amikor arra kelek a párommal, hogy hat rendőr, nyomozó szállja meg az otthonomat. Azt üzenem a Fidesznek, hogy ez nem fog eltántorítani (...) folytatni fogom a kampányt”

- mondta Horváth Alexander. Mint hangsúlyozza, mivel versenyszerűen sportol (a 24 éves Horváth a Vasasban jégkorongozik a másodosztályban), amúgy is rendszeresen alávetik drog- és doppingtesztnek, és ennek az eredménye is mindig negatív volt.

A sajtótájékoztatón a Horváth Alexander mellett álló Pikó András polgármester koholt vádakról, hatalommal való visszaélésről és a rendőrség politikai felhasználásáról beszélt.

„Olyan határátlépés történt, amire demokráciákban nem nagyon van példa”

- mondta, és levélben is Pintér Sándor belügyminiszterhez fordult, akitől magyarázatot követel. „Azoknak, akik kiadták ezt az utasítást a rendőrségnek, felelniük kell” - folytatta, és külön abszurdnak nevezte, hogy a rendőrök egy két nappal előbb megtett feljelentés alapján szállnak ki egy kampány közepén az egyik jelölthöz. Szerinte, „ha Józsefvárosban akármelyik lakos bejelentést tesz, hogy a rendőrség intézkedjen drogterjesztéssel kapcsolatban, valóban bűncselekménnyel kapcsolatban, akkor nemhogy két nap, de sokszor két hét is eltelik, amíg a rendőrség reagál”.

„Ez nem a normális politika része, hogy ilyenek megtörténnek” - mondta Jámbor András, a kerület országgyűlési képviselője, aki felháborítónak nevezte azt, ami történt.

„Ha a hatalmi elit akar valamit, akkor a rendőrség valahogy mindig nagyon gyorsan tud reagálni. De amikor a Szőlő utcáról van szó, ahol az elmúlt 15 évben négy bejelentés és feljelentés történt, mégsem tudtak a rendőrség nyomozói ilyen gyorsan reagálni”

- mondta.