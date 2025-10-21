Az üres állatkertben magukra hagyott bristoli gorillák sztorija bizonyítja, mire képes a kretén kommentelők, a fogalmatlan netezők és a bulvársajtó hármas szövetsége

Friss történet illusztrálja, mire képes a hülyeség, ha koalíciót alkot a büszke tájékozatlansággal. A sztori azzal kezdődött, hogy egy bristoli urbexes, vagyis elhagyatott városi épületekbe bemászó és ott videókat készítő júzer még a nyáron bement a nagyközönség előtt már 3 éve bezárt bristoli állatkert területére és ott körbevideózott. Az egyik, elhagyatottnak tűnő épület üvegablakában legnagyobb döbbenetére egyszer csak feltűnt egy gorilla és emberi fogalmak szerint szomorú arcot vágott.

A sztori nagyot ment a Tiktokon és más közösségi oldalakon, júzerek seregei hívtak volna rendőrt, kiáltottak állatkínzást, és küldték el a francba a szegény gorillákat magukra hagyó rohadékokat és okoskodtak azon budapesti méhlegerlőkritikus stílusban, hogy az elhagyatott gorillakifutóban elburjánzott az életveszélyesen rendezetlen növényzet. Egy influenszer százat csinál, az utóbbi hónapokban valóságos helyi sport lett illegálban benyomulni az állatkertbe és onnan posztolni. Az influenszerfesztiválba a napokban már a Daily Mail is bekapcsolódott, a bulvárlap vonatkozó cikkében profi módon gyűjtötte össze és hangosította fel a témában elhangzott legnagyobb ökörségeket,

a világ legmagányosabb gorilláit,

az elvadult kifutókat,

és a három éve magukra hagyott állatokat

emlegetve. Micsoda csavaros humor - vagy nehezen meghaladható idiotizmus - azért „magányosnak”nevezni egy vadállatot, amiért az nem napi tízezer látogató szeme előtt éli éppen az életét.

Az egészben az volt a legjobb, hogy behatolás követett behatolást, poszt posztot és cikk cikket, a Mail már olyanokat írt, hogy „Bristoli álltakert, mit titkolsz?” és hogy nincsen gorillatranszparencia, miközben egy rövid internetes keresés elég lett volna a megoldás megtalálásához. Sőt az sem kellett volna, a legelső Tiktok-posztok kommetjei között ugyanis egy rakás ember megírta azt, csak épp a kommenteket sem olvasta el senki.

Íme a megoldás

Az állatkert végig a legszélesebb nyilvánosság előtt intézte a grillaprojektet, amiben semmi sem volt titkos. A bezárt állatkert közelében 2022. óta új állatkertet építenek, ami már majdnem készen van és ahol a korábbi alapterületük ötszörösén élhetnek majd a gorillák. Az átköltöztetésüket úgy találták ki, hogy a nyolctagú gorillacsapatot az új kéró felépültéig itt hagyták a régi lakhelyükön. Ahol a megszokott napi rutinjuk szerint élhetnek és ahol természetesen pont ugyanúgy gondozzák őket a gondozóik és az állatorvosok minden egyes nap, ahogy korábban. Az állatok szempontjából minden pont ugyanolyan, mint eddig, csak a látogatók tömegei nem idegesítik őket.

Vagyis csak volt ugyanolyan. A lájkok és bekövetések miatt csapatostul behatoló influenszerek az állatkert közleménye szerint ugyanis minden alkalommal megszólaltják a riasztót, ami felzaklatja a gorillákat. Akik más szempontból is csúnyán megszívták a bloggerek és követőik hülyeségét. Eddig éjjel-nappal szabadon járkálhattak ki a kifutójukba, de a sok éjszakai bemászkáló miatt most már kénytelenek bezárni őket estére.

A tömeges elbutulás olyan fokú, hogy az állatkert illetékesei kénytelenek voltak ellentámadásba lendülni. A Guardiannek például arról nyilatkozott ma egy ott dolgozó szakértő, hogy attól, hogy a kommentelők búbánatosnak láttak egy magára hagyottnak képzelt gorillát az egyik videón, az állat valójában pont hogy elégedett. Mit tesz isten, a gorillák jellemzően nem arckifejezésekkel kommunikálják az érzéseiket és hangulatukat, hanem a mozgásukkal, a testartásukkal és testbeszéddel. Amikor pedig emberi fogalmak szerint mosolyognak, valójában az agresszivitásukat mutatják.