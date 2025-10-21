Sokak hőse: a fideszes képviselő egyetlen ülésre sem ment el a választás óta, a a fideszes többség kirúgta

A munkát visszautasító mai hősünk neve Kerekes Miklós.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés fideszes tagját a szőrösszívű testület ma megfosztotta a mandátumától. Pusztán amiatt, hogy Kerekes a testület 2024. október 4-i megalakulása óta egyetlen ülésre sem látogatott el egy év alatt. Mondjuk következetes volt, mert már az alakuló ülésről is hiányzott, így esküt sem tett és később sem reagált egyetlen mailben küldött meghívóra sem.

Pedig svungosan indult a karrierje, hiszen 2024. júniusában még átvette a megbízólevelét a Területi Választási Bizottság elnökétől.

Kerekes korábban egyébként elnök és alelnök is volt a megyei közgyűlésben. És ő volt egy ideig Ajak község polgármestere, hallgasd meg, hogyan énekelte a Nélküledet a 2015-ös Ajaki Lakodalmas Fesztiválon!

(via 24.hu)