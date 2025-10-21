Szerződés nélkül utaltatott magának többmilliós fizetést a Magyar Ökölvívó Szakszövetség előző elnöke

Olyan káosz volt a Magyar Ökölvívó Szakszövetségben 2023-ban, hogy 2024-re még pénzügyi tervük sem volt, a fizetésképtelenség elkerülésére pedig milliárdos támogatást kaptak - írta a 24.hu a Transparency International által kiperelt átvilágítási jelentés alapján.

A dokumentum 10 pontban foglalta össze az előző vezetés visszaéléseit. A többi között túlköltekezéssel, irreálisan magas fizetéssekkel vádolják a Kurtucz Csaba vezette szövetséget, illetve azzal, hogy olyanoknak fizettek megbízási díjat, akik nem vettek részt a szövetség munkájában, milliós fizetést kapott a papíron társadalmi megbízatású elnök, késve fizették ki az állami pénzeket a kluboknak és edzőknek a banki kamatok miatt.

Kutrucz 2023 júniusában kérte az elnökséget, hogy munkaviszonyban láthassa el az elnöki feladatait, de a szerződés nem készült el. Ennek ellenére Kutrucz havi bruttó 2,255 milliós munkabért utaltatott ki magának 10 hónapon keresztül, vagyis arra az időre, amíg papíron társadalmi megbízatású elnök volt. Ezen kívül ruhapénzt, étkezési hozzájárulást, korlátlan autó-, üzemanyagkártya- és mobiltelefon-használatot engedélyezett magának. Az elnökségi ülés jogcímén tízszer nyújtott be 200 ezres számlákat, amelyeket ő fogadott be és fizettetett ki. A különböző közlekedési szabálysértéseket és autópálya-büntetéseket is többször a szövetséggel fizettette ki. Emellett összesen 170 millió forintnyi kötelezettséget vállalt az ellenőrző testület előzetes hozzájárulása nélkül.

Kurtucz Csaba Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A jelentés szerint más munkaszerződésével is probléma volt. A MÖSZ előző vezetésének ügyei miatt hűtlen kezelés gyanújával folyik eljárás. Gyanúsítottat egyelőre nem hallgattak ki.

A 24.hu szerint a jelentés egyik legizgalmasabb része, hogy Schmidt Ádám államtitkárnak panaszkodtak levélben arról, hogy Fásy Ádám, mint ellenőrző testületi tag és egy társa igyekezett Kutrucz munkáját segíteni azzal, hogy felhívták a figyelmét lényeges kötelezettségeire, a határidőkre és a formai és alaki követelményekre, de az elnök állítólag nem működött velük együtt, többször átlépte a hatásköreit és agresszíven lépett fel az ellenőrző testület tagjaival szemben.

Az átvilágítási jelentésből kiderült, hogy Dudás Miklós világbajnok kajakos édesapjának megverése miatt indult büntetőeljárásban a Magyar Ökölvívó Szakszövetség egyik bírója is gyanúsított lett.