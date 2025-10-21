Szívhezszóló imázsfilmben győzködi a nézőt Mészáros Lőrinc cégcsoportja, hogy ilyen önzetlen és segítőkész cég nincs még egy az univerzumban

Segítségünk kézzelfogható és közvetlen. Támogatásunk azokhoz jut el, akik igazán rászorulnak,

búgja a fülünkbe Stohl András (reméljük, jól ismertük fel a hangját) rögtön az első percben a Várkonyi Andrea-féle Pro Filii Alapítvány Youtube-oldalára kitett imázsfilmjében, amely arról szól, hogy Mészáros Lőrinc cégei mennyi mindenkinek segítenek, és micsoda társadalmi felelősségvállalás jellemző rájuk. Azt nem mondják, csak mi tesszük hozzá, hogy a cégcsoport a becslések szerint 1500 milliárd forint értékű, és csak az építőipari részleg 100 milliárd forint feletti osztalékot termelt tavaly és tavalyelőtt is.

Profin megcsinált filmecske rengeteg saját felvétellel, drónvideóval, belassításokkal, begyorsításokkal, grafikával, számokkal, adatokkal, pár nyilatkozóval, mindennel.

Az első pár másodperc kombájnos-útépítéses vágóképei után az első felismerhető ember természetesen Mészáros Lőrinc, ahogy egymaga szónokol egy Magyar Bankholdingos háttér előtt, csak hogy mindenkinek világos legyen, ki is áll az egész segítségesdi mögött.

Az általános képbe helyezés után, miszerint a Mészáros csoport sokakat támogat, Felcsút az első fejezet („Megőriztük elköteleződésünket a hely iránt is, ahol az első lépéseket megtettük”), jön a vál-völgyi diákok támogatása, majd a Puskás Akadémia. Ide vágóképként szerencsére Orbán Viktor is befért.

Aztán jön az egészségügyi blokk. Heim Pál, Bethesda kórház helyzetének javítása, OMSZ, Peter Cerny alapítvány. Utóbbi nem is létezne a Mészáros-csoport nélkül. Egyedülálló drón a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálatnak.

A Várkonyi Andrea-féle Pro Filii alapítványra kötünk át, itt megszólalnak hálálkodó támogatottak is, szóba jön SMA Zente támogatása is, szerénységnek ebben a blokkban nincs helye, LEGNAGYOBB adományozóként adta a Mészáros Csoport a DÖNTŐ támogatást. Rászoruló családok, idősek, üdültetési program. Sportmez-adományozási program a fiataloknak.

Jön a kultúra. „Ezért járultunk hozzá, hogy olyan nagyszabású produkciók jöjjenek létre, mint a Hunyadi sorozat. A Demjén Ferenc legendás slágereire épülő Hogyan tudnék élni nélküled című film, vagy a Budapesti Operettszínház egyik jelentős bemutatója, a Hófehérke táncjáték.” És még a High Tech Suliprogram is ott van.

Határon túli blokk következik. Horvát földrengés utáni élelmiszersegély, berendezett lakókonténerek. Az orosz-ukrán háború menekültjeit szálláshellyel, napi meleg étkezéssel, tartós élelmiszerekkel támogatták. A Hunguest szállodái több száz embernek adtak menedéket.

„Minden ember, akin segítettünk, minden család, amelyet támogattunk és minden közösség amelyet megerősítettünk, része annak a közös történetnek, amely összeköt és még erősebbé tesz bennünket” , zárul a filmecske.

És hogy a leglényegesebbet ne hagyjuk ki, íme az adatok, amelyekkel elbüszkélkedtek: