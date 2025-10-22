Földrengés volt Csongrád közelében

4,1-es magnitúdójú földrengés volt Csongrád térségében szerdán, nem sokkal éjfél után – közölte a HUN-REN FI Kövesligethy Radó Szeizmológia Obszervatórium az MTI-vel.

Az obszervatórium szeizmogramján jól látható a helyi idő szerint 00:50 körül a 4,1-es magnitúdójú földrengés hirtelen kitérése, amit gyors lecsengés követ. Azt írták, károkról az obszervatóriumba nem érkezett bejelentés.

A rengést Csongrádon és a környező településeken is érezni lehetett, nagyjából egy másodpercig. Az Időkép szerint többen arról számoltak be a közösségi médiában, hogy megmozdult az ágy, a kanapé, az asztal, csörömpöltek a poharak a szekrényben, míg mások nehéz acélajtó becsapódásához hasonló hangot hallottak, miután sorban ugatni kezdtek a környék kutyái.